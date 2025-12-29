Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Mosca denuncia raid ucraino con droni

In questa edizione: Mosca denuncia raid ucraino con droni, Sì del governo agli aiuti militari a Kiev, Donna morta a Milano: si indaga per omicidio, Morte per intossicazione, 5 indagati.

29 Dic 2025 - 21:39
01:14 