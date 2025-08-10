Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | La Russia attacca gli europei sull'Ucraina

In questa edizione: La Russia attacca gli europei sull'Ucraina, Lite governo-opposizione su spiagge e vacanze, Morti botulino: 9 indagati, 5 sono medici, Brucia il Vesuvio, colata lavica sull'Etna.

10 Ago 2025 - 21:40
01:26 

