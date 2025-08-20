Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | La Nato al lavoro sulle garanzie per Kiev

In questa edizione: La Nato al lavoro sulle garanzie per Kiev, In duemila per l'ultimo saluto a Pippo Baudo, Malpensa, uomo appicca fiamme ai check in, Italia divisa dal maltempo, al nord nubifragi.

20 Ago 2025 - 21:44
01:27 

