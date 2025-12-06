Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | L'Europa risponde ad attacchi Trump e Musk

In questa edizione: L'Europa risponde ad attacchi Trump e Musk. Al via il confronto ad Atreju, chiude il 14. Anziana uccisa a martellate, fermato il nipote. Iniziato a Roma il viaggio della fiaccola.

06 Dic 2025 - 21:38
