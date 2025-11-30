Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Italiani feriti da coloni israeliani a Gerico

In questa edizione: Italiani feriti da coloni israeliani a Gerico, Colloqui Usa-Ucraina, Rubio: "Produttivi", Mps-Mediobanca, scontro politico su Giorgetti, Milano, ragazza violentata in pieno centro.

30 Nov 2025 - 21:37
01:26 