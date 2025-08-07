Breaking News delle 21.30 | Israele decide su Gaza. Vertice Putin-Trump

In questa edizione: Israele decide su Gaza. Vertice Putin-Trump. Al via i dazi, l'Ue tratta su farmaci e chip. Scontro Meloni-Schlein su Almasri e giustizia. Simona Cinà, l'autopsia: è morta annegata.