Breaking News delle 21.30 | Grande attesa per il vertice in Alaska

In questa edizione: Grande attesa per il vertice in Alaska. Altri sbarchi a Lampedusa, avanti le ricerche. Donna investita, si cerca il quarto minorenne. Sette anni fa il crollo del ponte Morandi.

14 Ago 2025 - 21:54
