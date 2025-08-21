Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Gelo tra Mosca e Kiev, si allontana incontro

In questa edizione: Gelo tra Mosca e Kiev, si allontana incontro, Via a occupazione di Gaza City e Cisgiordania, Dazi, siglato l'accordo tra Usa ed Ue, Sfratto Leoncavallo, Meloni: no a zone franche.

21 Ago 2025 - 21:37
