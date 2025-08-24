Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Festa in Ucraina, Trump: "Stop a carneficina"

In questa edizione: Festa in Ucraina, Trump: "Stop a carneficina", Israele bombarda la capitale dello Yemen, Migranti, Ocean Viking salva 87 persone, Violento nubifragio in Emilia-Romagna.

24 Ago 2025 - 21:37
