Breaking News delle 21.30 | Assalto a bus dei tifosi, fermate tre persone

In questa edizione: Assalto a bus dei tifosi, fermate tre persone, Trump: annienteremo Hamas se viola la tregua, Furto al Louvre, continua la caccia ai ladri, Sinner rinuncia alla Coppa Davis di novembre.

20 Ott 2025 - 21:50
