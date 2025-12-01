Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Alta tensione Nato-Russia sulla guerra ibrida

In questa edizione: Alta tensione Nato-Russia sulla guerra ibrida. Esercito e università, esplode la polemica. Assalto a un portavalori, caccia alla banda. Addio a Pietrangeli, leggenda del tennis.

01 Dic 2025 - 23:01
01:26 