Breaking News delle 21.30 | A Gaza guerra totale, ma monta la protesta

In questa edizione: A Gaza guerra totale, ma monta la protesta, Trump: Zelensky non è totalmente innocente, Sul tavolo del governo il tema della manovra, Stupro a Roma, fermato un uomo.

26 Ago 2025 - 21:44
