Breaking News delle 18.00 | Zelensky: "Mosca si ferma solo con la forza"

In questa edizione: Zelensky: "Mosca si ferma solo con la forza", Meloni: "Si aprono spiragli di dialogo", Media, "Hamas accetta cessate il fuoco", Secondo morto per il taser, Salento, turista muore colpito da un fulmine, Pippo Baudo, in migliaia alla camera ardente.

18 Ago 2025 - 21:23
01:52 

