Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 18.00 | Ucraina, Trump: "Grandi progressi"

In questa edizione: Ucraina, Trump: "Grandi progressi", Zelensky: "Impossibile cedere i territori", Israele, migliaia in piazza contro Netanyahu, Da Papa Leone appello per la pace, Pippo Baudo, da domani la camera ardente, Coppa Italia, stasera tocca al Milan.

17 Ago 2025 - 21:41
02:01 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri