Breaking News delle 18.00 | Ok definitivo a Ponte su Stretto di Messina

In questa edizione: Ok definitivo a Ponte su Stretto di Messina, Putin incontra inviato speciale Usa Witkoff, Gaza tra scenari di occupazione e aiuti, Dazi, India e attesa per l'accordo con l'Ue, Il 12 agosto vertice sul futuro dell'ex Ilva, Bomba di Hiroshima, 80 anni dopo.