Breaking News delle 18.00 | Il Papa: nessun popolo costretto a esilio

In questa edizione: Il Papa: nessun popolo costretto a esilio, Zelensky: presto annunci su garanzie sicurezza, Salvini-Macron, Francia convoca Ambasciatrice, Piantedosi: "Anche Casapound da sgomberare", Trovata morta in casa: si cerca il compagno, Calcio, fischio d'inizio della Serie A.

23 Ago 2025 - 18:12
02:04 

