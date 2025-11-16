Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Tensioni Usa-Venezuela, Trump: "So cosa fare"

In questa edizione: Tensioni Usa-Venezuela, Trump: ho le idee chiare, Zelensky azzera la governance energetica, Mattarella: volto guerra è quello dei bambini, Papa Leone XIV, si ascolti il grido dei poveri, Incidenti stradali in calo nel 2025, Atp Finals, Sinner vs Alcaraz: sale l'attesa

16 Nov 2025 - 17:20
02:07 