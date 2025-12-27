Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Meloni: "Apprezzamento per arresto 9 persone"

In questa edizione: Meloni: "Apprezzamento per arresto 9 persone", Ucraina, Zelensky conferma la call con europei, Il Senato approva Ddl sulla Corte dei Conti, Garlasco, un video di Sempio nel pc di Chiara, Cenone di Capodanno, la festa vale 2 miliardi, Serie A, il Parma batte la Fiorentina 1-0.

27 Dic 2025 - 17:09
01:58 