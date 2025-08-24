Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Lavrov: paesi occidentali bloccano la pace

In questa edizione: Lavrov: paesi occidentali bloccano la pace, Raid di Israele sulla capitale dello Yemen, Maltempo, a Milano Marittima caduti 265 alberi, Controesodo, 12 milioni di italiani in viaggio, Amatrice, 9 anni dopo il terremoto, Serie A, falsa partenza per il Milan.

24 Ago 2025 - 17:11
01:52 

