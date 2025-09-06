Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | L'Idf bombarda un grattacielo a Gaza City

In questa edizione: L'Idf bombarda un grattacielo a Gaza City, Zelensky rifiuta l'invito: venga Putin a Kiev, Ue, arriva ordine esecutivo di Trump sui dazi, Mattarella: "Il mondo ha bisogno dell'Europa", Milano rende omaggio a Giorgio Armani, Us Open, la finale sarà Sinner-Alcaraz

06 Set 2025 - 17:23
01:45 

