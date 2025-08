Breaking News delle 17.00 | Incontro al Cremlino tra Putin e Witkoff

In questa edizione: Incontro al Cremlino tra Putin e Witkoff, Domani la decisione di Netanyahu su Gaza, Approvato il progetto del ponte sullo Stretto, Istat, a giugno +0,2% produzione industriale, Ex Ilva, vertice convocato per il 12 agosto, 80 anni fa la bomba atomica su Hiroshima.