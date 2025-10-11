Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Zelensky a Trump: "Ora ferma Mosca"

In questa edizione: Zelensky a Trump: "Ora ferma Mosca", Gaza, il ritorno degli sfollati, Meloni in Egitto per gli accordi di pace, Il Papa al Quirinale il 14 ottobre, Schengen, da domani nuovo sistema di ingresso, Nazionale a caccia di gol con l'Estonia.

11 Ott 2025 - 16:15
01:55 