Breaking News delle 16.00 | Zelensky a Trump: "Ora ferma Mosca"

In questa edizione: Zelensky a Trump: "Ora ferma Mosca", Gaza, il ritorno degli sfollati, Meloni in Egitto per gli accordi di pace, Il Papa al Quirinale il 14 ottobre, Schengen, da domani nuovo sistema di ingresso, Nazionale a caccia di gol con l'Estonia.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.