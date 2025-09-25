Breaking News delle 16.00 | Usa intercettano caccia russi su cieli Alaska

In questa edizione: Usa intercettano caccia russi su cieli Alaska, Zelensky: abbiamo il sostengo di Trump, Israele: Flotilla rifiuta lo sbarco a Cipro, Gaza: Pro-Pal annunciano nuovi blocchi, Sarkozy: "Sono innocente e farò appello", Tennis: Sinner batte il croato Cilic.