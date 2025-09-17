Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Ue a Israele: stop a sostegno bilaterale

In questa edizione: Ue a Israele: stop a sostegno bilaterale, Metsola: stiamo aprendo ufficio Ue a Kiev, Trump a Londra, tra onori e proteste, Approvata in Sardegna legge sul fine vita, 14enne accoltellato al parco nel Bolognese, Mondiali di atletica: Furlani conquista l'oro.

17 Set 2025 - 16:51
