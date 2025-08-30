Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Ucraina, ucciso l'ex presidente del parlamento

In questa edizione: Ucraina, ucciso l'ex presidente del parlamento. Gaza, CRI: "Impossibile evacuazione di massa". Deportazioni Usa, vietata procedura rapida. Parcheggiatore ucciso, fermato sospetto. Tommaso Onofri, scarcerato uno dei rapinatori. Serie A, oggi quattro match

30 Ago 2025 - 16:47
01:59 

