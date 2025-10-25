Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Trump in Asia, "Con Xi per parlare di Ucraina"

In questa edizione: Trump in Asia, "Con Xi per parlare di Ucraina". Ucraina, appello di Zelensky ai volenterosi. Roma, manifestazione CGIL contro la manovra. Borse in rosso per crisi politica in Francia. Folle gara tra auto, muore 20enne. Serie A, stasera Cremonese-Atalanta.

25 Ott 2025 - 22:02
02:01 