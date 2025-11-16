Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Tensioni Usa-Venezuela, Trump: "So cosa fare"

In questa edizione: Tensioni Usa-Venezuela, Trump: ho le idee chiare, Zelensky dagli alleati, Il discorso di Mattarella al Bundestag, Leone XIV: ascoltare il grido dei poveri, meno incidenti ma l'obiettivo del 2030 è lontano, Finale Sinner-Alcaraz

16 Nov 2025 - 16:25
02:08 