Breaking News delle 16.00 | Pizzaballa e Teofilo: "Non evacuiamo da Gaza"

In questa edizione: Pizzaballa e Teofilo: "Non evacuiamo da Gaza", Giravolta di Trump: "Mai più un soldo a Kiev", Metsola: Draghi ha ragione, serve cambiamento, Rottamazioni, 47 miliardi di rate non versate, Alessia Pifferi, perizia: capace di intendere, Us Open, il ritorno di Sinner contro Kopriva.

26 Ago 2025 - 16:53
01:57 

