Breaking News delle 16.00 | Lavrov: Kiev ha respinto le proposte di Trump

In questa edizione: Lavrov: Kiev ha respinto le proposte di Trump. "A Gaza è carestia, a rischio 132mila bimbi". Dazi, a rischio l'acciaio Ue.Inchiesta Milano, revocato arresto Catella. Investiti e uccisi due bambini. Calcio, domani al via la Serie A.

22 Ago 2025 - 17:24
01:57 

