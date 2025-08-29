Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Kiev: Mosca decida entro lunedì su bilaterale

In questa edizione: Kiev: Mosca decida entro lunedì su bilaterale, Idf dichiara Gaza City zona pericolosa, Arrestato presunto terrorista Isis-K, Siti sessisti, verso apertura di un fascicolo, Scuola, oltre 41mila nuovi docenti assunti, Calcio, oggi gli anticipi di Serie A.

29 Ago 2025 - 16:48
