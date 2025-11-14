Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Ucraina, droni e missili russi su Kiev

In questa edizione: Ucraina, droni e missili russi su Kiev, L'intervento di Tajani all'assemblea Anci, Cortei contro il governo, scontri a Bologna, Istat, l'export torna a crescere a settembre, Omicidio Cecchettin, ergastolo a Turetta, madre uccide figlio, padre: "Avevo avvertito"

14 Nov 2025 - 14:29
