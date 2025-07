Breaking News delle 14.00 | Terremoto e allerta tsunami in Russia

In questa edizione: Terremoto e allerta tsunami in Russia. Mattarella nell'elenco dei russofobi. Dazi e conseguenze sulle industrie. Il Regno Unito riconoscerà la Palestina. Migranti, bambini morti in mare in Tunisia. Papa e social: la nostra società è malata.