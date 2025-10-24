Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Svolta su omicidio di Piersanti Mattarella

In questa edizione: Svolta su omicidio di Piersanti Mattarella. Zelenaky ricevuto a Windsor da re Carlo. Femminicidio Ronchi, la furia in un video. Ultimo saluto a Pamela Genini, uccisa dall'ex. Choc Usa: scommesse clandestine sulla Nba. Calcio, delusione per Roma-Viktoria Plzen 1-2

24 Ott 2025 - 15:07
02:05 