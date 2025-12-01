Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Roma, vandalizzata la sinagoga

In questa edizione: Roma, vandalizzata la sinagoga. Addio a Pietrangeli, leggenda del tennis. Domani Putin riceve l'inviato Usa Witkoff. Calabria, assalto a portavalori: rubati 2mln. Trento in vetta per qualità della vita. Serie A, stasera Bologna-Cremonese.

01 Dic 2025 - 15:19
02:07 