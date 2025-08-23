Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 14.00 | Papa: nessun popolo costretto a esilio

In questa edizione: Papa: nessun popolo costretto a esilio. Kiev: Putin non è pronto per un incontro. Salvini-Macron, Francia convoca ambasciatore. 17enne si salva con segnale antiviolenza. Controesodo, weekend da bollino rosso. Calcio, oggi fischio d'inizio per la Serie A.

23 Ago 2025 - 14:20
02:03 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri