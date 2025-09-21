Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Meloni: "Tante minacce, ma non abbiamo paura"

In questa edizione: Meloni: "Tante minacce, ma non abbiamo paura". Gaza, l'Idf: "Eliminati diversi terroristi". Il Papa: "Non c'è futuro basato su vendetta". Salvini: "I capetti della Ue vogliono la guerra". Uccide a Lecco, arrestato il conducente. Serie A: stasera tocca all'Inter.

21 Set 2025 - 15:37
02:07 

