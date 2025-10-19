Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Louvre, rubati i gioielli di Napoleone

In questa edizione: Louvre, rubati i gioielli di Napoleone, Gaza, la tregua in bilico, Papa Leone XIV e l'appello a una pace giusta, Incidente ad Asiago, tre giovani morti, Governo Meloni, 3° più longevo, Serie A, stasera il Milan in campo.

19 Ott 2025 - 14:44
01:58 