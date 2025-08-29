Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | L'Idf dichiara Gaza City zona pericolosa

In questa edizione: L'Idf dichiara Gaza City zona pericolosa, Cremlino: "Vertice con Zelensky possibile", Scuola, oltre 41mila nuovi docenti assunti, Istat, rincara il carrello della spesa, Maltempo, allerta arancione in 4 regioni, Us Open, oggi in campo Paolini.

29 Ago 2025 - 14:17
02:05 

