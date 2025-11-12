Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Istat, rincari record per gli alimentari

In questa edizione: Istat, rincari record per gli alimentari. Ex Ilva, rottura tra governo e sindacati. Ucraina, cresce pressione russa su fronte est. Aiuti a Gaza, riapre il valico Zikim. Giallo ex postino scomparso: tre indagati. Atp Finals: attesa per Musetti-Alcaraz.

12 Nov 2025 - 14:46
01:59 