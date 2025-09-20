Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Cyberattacco paralizza gli aeroporti Ue

In questa edizione: Cyberattacco paralizza gli aeroporti Ue. Macron: all'Onu riconosceremo la Palestina. Incontro Trump-Zelensky al palazzo di vetro. "Deficit? Possibile sotto il 3% quest'anno". 63enne uccisa a Latina, fermata ex badante. Serie A, oggi in campo Juve e Milan.

20 Set 2025 - 14:14
01:58 

