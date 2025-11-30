Breaking News delle 14.00 | Cisgiordania, 3 attivisti italiani feriti

In questa edizione: Cisgiordania, 3 attivisti italiani feriti. Tajani, governo Israele fermi violenze. Russia, spesa militare da record. Papa Leone in volo verso il Libano. Milano, 24enne violentata in centro. Serie A, l'Inter spera nella riscossa.
