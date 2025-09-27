Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Avvistati droni su base militare in Danimarca

In questa edizione: Avvistati droni su base militare in Danimarca. Hamas: non abbiamo ancora il piano Trump. Tajani: pronto a parlare con Flotilla. Sequestro Ragusa, pm: esclusa estorsione. Scoperta fabbrica clandestina di sigarette. Serie A, oggi in campo tre anticipi

27 Set 2025 - 14:21
