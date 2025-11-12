Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Ucraina, Zelensky: "Situazione difficile"

In questa edizione: Ucraina, Zelensky: "Situazione difficile". Aiuti a Gaza, riaperto valico di Zikim. Gaza, Tajani: "Importante l'impegno italiano". Aereo precipitato, morti i militari a bordo. Vertice tra governo e sindacati sull'ex Ilva. Atp Finals, Musetti batte De Minaur in 3 set.

12 Nov 2025 - 11:01
01:56 