Breaking News delle 11.00 | Ucraina: attesa per il vertice di Ginevra

In questa edizione: Ucraina: attesa per il vertice di Ginevra. Urne aperte in Puglia, Veneto e Campania. Napoli, donna accoltellata: arrestato l'ex. Bambini nel bosco, i magistrati si difendono. L'ultimo abbraccio con Ornella Vanoni. Riscatto Napoli, stasera il derby di Milano.

23 Nov 2025 - 12:03
01:58 