Breaking News delle 11.00 | Maltempo in Romagna, allagamenti e danni

In questa edizione: Maltempo in Romagna, allagamenti e danni. Ucraina, il giorno dell'indipendenza. Israele, carri armati a Gaza city. Meeting Rimini, oggi Messa del Card. Zuppi. Nove anni fa il sisma in Centro Italia. Serie A: il Milan cade a San Siro.

24 Ago 2025 - 11:30
02:02 

