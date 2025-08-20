Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Katz approva piano per occupare Gaza City

In questa edizione: Katz approva piano per occupare Gaza City. Trump: Ue in grado di proteggere Ucraina. Pippo Baudo, oggi l'ultimo saluto. Forti temporali al centro-nord. Padova, muore a 15 anni investito su strisce. Sinner, 48 ore di riposo e testa a US Open.

20 Ago 2025 - 11:10
01:53 

