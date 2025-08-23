Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Breaking News delle 11.00 | Draghi sferza l'Ue: marginale e spettatrice

In questa edizione: Draghi sferza l'Ue: marginale e spettatrice. Khan Younis, 4 bimbi uccisi in raid israeliano. Ucraina, Trump ribadisce il passo indietro. Scontro diplomatico Italia-Francia. Weekend di controesodo, 11 milioni in strada. Calcio, oggi fischio d'inizio per la Serie A.

23 Ago 2025 - 11:07
