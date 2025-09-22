Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Charlie Kirk, 200 mila persone ai funerali

In questa edizione: Charlie Kirk, 200 mila persone ai funerali. Oggi la Palestina all'assemblea generale Onu. Notte di raid tra Russia e Ucraina, 6 morti. Scioperi per Gaza e maltempo fermano l'Italia. Serie A, oggi Napoli-Pisa. Iulm, ultimo giorno per le iscrizioni.

22 Set 2025 - 15:53
02:05 

