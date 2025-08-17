Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Addio a Pippo Baudo, aveva 89 anni

In questa edizione: Addio a Pippo Baudo, aveva 89 anni. Ucraina, oggi la riunione dei volenterosi. Al via lo sciopero generale a Tel Aviv. Catturato il latitante Tommaso Morra. Uccide il cognato a coltellate: arrestato. Finale ATP di Cincinnati sarà Sinner-Alcaraz.

17 Ago 2025 - 11:44
