Breaking News delle 09.00 | Jet russi nei cieli estoni, Mosca nega

In questa edizione: Jet russi nei cieli estoni, Mosca nega. Trump taglia 400 milioni di armi a Taiwan. Oltre 450mila persone hanno lasciato Gaza. L'Italia incassa la promozione di Fitch. Caserta, esplosione in ditta rifiuti: 3 morti. Serie A, oggi in campo Juve e Milan

20 Set 2025 - 09:19
